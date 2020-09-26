Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Разработчики Telegram работают над внедрением возможности комментирования публикаций, размещённых в каналах мессенджера. Об этом сообщает портал «Код Дурова» со ссылкой на свои источники.

По данным портала, пользователи мессенджера получат возможность комментирования каждой отдельной записи в канале. Предполагается, что комментарии будут отображаться в привязанном к каналу публичном чате. Точные сроки внедрения этой функции не сообщаются.

Отмечается, что для реализации этой функции разработчикам предстоит решить несколько проблем. Например, если пользователи получат возможность писать комментарии к публикации без присоединения к чату, то это может привести к появлению большого количества спама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября в работе мессенджера Telegram был зафиксирован сбой. С проблемами при доступе к мессенджеру столкнулись жители России, Белоруссии, Украины, Германии, Италии, Франции и других стран.