Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Представители правительств США и Италии подписали соглашение о сотрудничестве в рамках американской лунной программы Artemis. Об этом сообщает пресс-служба национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Соглашение было подписано 25 сентября в ходе онлайн-встречи главы NASA Джима Брайденстайна и представителя правительства Италии Риккардо Фраккаро.

«Подписанное соглашение станет новой главой в истории успешного сотрудничества между США и Италией в области освоения космоса», — подчеркнул Джим Брайденстайн.

Генеральный директор итальянского концерна Leonardo Аллесандро Профумо сообщил, что специалисты из Италии будут участвовать в разработке посадочных и обитаемых лунных модулей. Он добавил, что благодаря этому соглашению в космическую отрасль Италии будет привлечено более €1 млрд.

Программа NASA Artemis предусматривает запуск пилотируемой миссии на Луну в 2024 году. На более поздних этапах этой программы планируется создание на Луне долговременной обитаемой базы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле представители США и Японии подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программы освоения Луны и других проектов в космосе.

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