Москва, , 07:35 — REGNUM Члены экипажа 63-й долговременной экспедиции Международной космической станции изолировались на российском сегменте МКС для поиска места утечки воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Закрытие люков между сегментами МКС состоялось вечером 25 сентября. Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт США Крис Кэссиди пробудут на российских модулях «Заря», «Звезда» и «Поиск» до 28 сентября.

«Экипаж МКС-63 будет штатно выполнять все запланированные работы, безопасности космонавтов ничего не угрожает», — подчеркнули в Роскосмосе.

Утечка атмосферы была зафиксирована на МКС в конце августа. Предыдущие попытки определения точного места утечки оказались безрезультатны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа космонавт Иван Вагнер рассказал, что утечка атмосферы на МКС не сильно превышает допустимые требования и компенсируется газом, доставляемым на станцию грузовыми кораблями.

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