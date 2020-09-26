Каракас, , 07:24 — REGNUM В семнадцати штатах Венесуэлы и ряде районов столицы страны Каракоса 25 сентября возникли проблемы с обеспечением электроэнергией. Об этом мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks сообщает на своей странице в Twitter.

«Подтверждено: отключение электроэнергии было зарегистрировано на большей части Венесуэлы, включая некоторые районы Каракаса, второй раз за неделю примерно с 19:30 по местному времени», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес сообщила о том, что массовые отключения электричества в ряде регионов Венесуэлы, произошедшие в начале мая, вызваны атакой на магистральную линию электропередачи №765.

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