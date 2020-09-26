Москва, , 04:20 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) проведёт в изоляции два дня, находясь в российском сегменте, чтобы не подвергать себя рискам из-за утечки кислорода. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

"Открытие люков планируется в понедельник после 11:00 (мск)», — говорится в сообщении.

Во время поисков утечки космонавты будут передавать информацию о состоянии атмосферы российскому и американскому центрам управления полетами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утечка воздуха на МКС была зафиксирована 20 августа. Её не отыскали во время предыдущей экспедиции, поэтому выполнить эту задачу предстоит текущему экипажу.

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