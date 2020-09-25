Нью-Дели, , 19:59 — REGNUM Департамент оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии заявил об успешном тестировании противотанковой ракеты с лазерным наведением собственной разработки, сообщает 25 сентября Janes.

Пуск противотанковой управляемой ракеты U.S. Army

По утверждению издания, ракета была выпущена из 120-мм пушки танка Arjun на одном из полигонов в западной части Индии и поразила цель на дистанции три км.

Технические характеристики нового боеприпаса не раскрываются, известно лишь об оснащении ракеты тандемной боевой частью для поражения бронетехники с блоками динамической защиты.

Индийские военные заявляют, что ракета рассчитана на использование с разных платформ.

Стоит отметить, что в 2019 году военное ведомство Индии заявило о завершении испытаний противотанковой ракеты Nag, разработка которой велась с конца 1980-х годов.

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