Москва, , 17:46 — REGNUM Дивизионы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» Южного военного округа (ЮВО) уничтожили группировку бронетехники условного противника на учениях «Кавказ-2020».

Видеозапись залпа реактивных систем опубликована на канале Минобороны РФ в YouTube.

Стрельбы проводились на полигоне под Волгоградом. Огневой удар был нанесён по целям, расположенным на дальности свыше 20 км.

Российские военные уточняют, что в этом эпизоде учений за 20 секунд по объектам условного противника было выпущено около 500 ракет.

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