Токио, , 15:32 — REGNUM Тюнинг-ателье Modellista (принадлежит корпорации Toyota) создало стайлинг-пакеты для кроссовера Toyota Daihatsu Rocky и кей-кара (японская категория малых транспортных средств) Toyota Thor. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Кроссовер оснащён новыми бамперами, боковыми юбками и задним спойлером, а также декоративными накладками на передние фонари и боковые двери. Также тюнеры укомплектовали авто насадками на глушитель и вставками под хром и дерево на приборной панели.

Что же касается компактвэна, то для него тюнеры предусмотрели новые передние бамперы со светодиодными вставками, хромированными молдингами и специальной накладкой на капот. Внутри машины можно использовать три вида вставок.

Цена стайлинг-пакета для Rocky равна 201 740 иен (около 147,2 тыс. рублей), а для Thor — 238 238 иен (около 173,8 млн рублей).

Ранее японское тюнинг-ателье TRA-Kyoto представило набор доработок для раллийного хэтчбека Toyota GR Yaris, который делает модель ещё более агрессивной.

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