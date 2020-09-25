Рим, , 14:53 — REGNUM В сети появился рендер нового внедорожника Maserati Grecale. Изображение размещено на сайте издания Autocar.

Под тизером опубликовано интервью руководителя глобального планирования Maserati Франческо Тонона. По его словам, Grecale будет не только самым практичным в своём классе, но и самым роскошным.

«Он (Maserati Grecale — прим. ИА REGNUM) будет отличаться лучшим в своем классе дизайном и характеристиками. Конечно, это все ещё Maserati, но он также будет предлагать лучшие в своем классе характеристики и управляемость», — заверил Тонон.

В модельной линейке компании новинка расположится ниже Maserati Levante. Премьера Grecale планируется на весну 2021 года.

Судя по тизеру, модель будет иметь гладкий силуэт в духе Levante. При этом головная оптика нового вседорожника будет крупнее. Также сообщается, что Grecale построят на «тележке» Giorgio, которая лежит в основе архитектуры Alfa Romeo Stelvio. Поэтому не исключено, что у этих автомобилей будут и общие силовые агрегаты.

Ранее компания Maserati представила в Италии новый суперкар MC20, созданный на основе MC12. Новинка оснащена новым шестицилиндровым мотором Nettuno производительностью 630 «лошадей».

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