Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Грузовой атомоход доставил в Петербург тысячи тонн дальневосточной рыбы, сообщили в городском комитете по делам Арктики.

В Северную столицу прибыл атомный контейнеровоз «Севморпуть». Он привез рыбу, филе, икру и тысячи тонн другой морской продукции от рыбоперерабатывающих предприятий Дальнего Востока.

Рейс выполнили согласно поручению президента Владимира Путина о необходимости развития Северного морского пути и организации по нему регулярных рыбных поставок с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Рыбу будут выгружать из 206 40-футовых рефрижераторных контейнеров: они гарантируют необходимую температуру для перевозки мороженой продукции.

Заметим, в сентябре 2020 года «Севморпуть» впервые в «тестовом» режиме привез в Петербург более 5 тыс. тонн замороженной рыбы из ДФО.

Сегодня Петербург остается единственным городом в европейской части России для доставки дальневосточной рыбы, который обладает всеми необходимыми портовыми мощностями для приема таких грузовых судов. Теперь нужно обеспечить обратную загрузку из Петербурга, чтобы снизить издержки и повысить рентабельность перевозок по главной арктической магистрали. Это позволит стабилизировать цены на поставляемые товары. Такие предложения сейчас прорабатывают в петербургском комитете по делам Арктики.

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