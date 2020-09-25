Берлин, , 14:15 — REGNUM Немецкая компания ABT Sportsline GmbH, специализирующееся на тюнинге автомобилей, представила новый аэродинамический обвес для ранее модернизированного гибридного кроссовера Audi Q5 TFSI e quattro. Об этом сообщается на сайте компании.

В пакет доработок вошли новая нижняя часть переднего бампера, задний диффузор, а также двойные патрубки системы выхлопа диаметром 102 мм, изготовленные из карбона. Кроме того, тюнеры оснастили авто расширителями колёсных арок и специальными накладками на дверные панели.

За доплату клиенты могут получить задний спойлер. Кроссоверы в версии ABT Sportsline имеют чёрные диски с алмазной шлифовкой окантовки. Их размер составляет 22 дюйма.

В качестве силового агрегата у версии Q5 50 TFSI e quattro имеется 357-сильный движок. А у более производительной версии Audi Q5 55 TFSI e quattro после доработки мощность выросла до 425 л. с.

Ранее немецкая компания Audi представила новые версии электрокроссоверов e-tron S и e-tron S Sportback. Модели имеют три электромотора суммарной производительностью 370 кВт (973 Нм).

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