Париж, , 13:15 — REGNUM Французский автопроизводитель Peugeot представил самую производительную модификацию 508 под наименованием Sport Engineered. Об этом сообщается на сайте компании.

В движение авто приводит гибридный агрегат, состоящий из двигателя внутреннего сгорания мощностью 360 «лошадей» (520 Нм) и двух электромоторов, расположенных на двух осях машины. Максимальная скорость автомобиля равна 250 км/ч.

Также автопроизводители оснастят модель подвеской с тремя режимами работы амортизаторов, расширенной на 24 мм спереди и на 12 мм сзади. Кроме того, модель укомплектована 380-миллиметровыми тормозными дисками, установленными на 20-дюймовых колёсных дисках.

Sport Engineered работает в пяти режимах: 4WD, Spor, Electric, Comfort и Hybrid.

В салоне машины есть кресла, обтянутые кожей, акустика Focal, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и адаптивный круиз-контроль. Отдельно стоит отметить систему ночного видения и опцию контроля полосы движения с функцией превентивного торможения.

Ранее в пресс-службе Peugeot сообщили, что на калужском автопредприятии «ПСМА Рус» планируется производство фургона Partner второго поколения.

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