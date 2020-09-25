Вашингтон, , 12:37 — REGNUM Американский автопроизводитель Cadillac представил кроссовер XT4, созданный специально для европейского рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автопроизводитель снабдил авто 174-сильный мотором рабочим объёмом два литра. В паре с мотором работает 9-ступенчатый «автомат». Привод у модели передний. Полный привод будет доступен клиентам за отдельную плату.

Сообщается, что кроссовер выйдет на рынок Европы в двух вариантах комплектации. Также будут доступны три уровня отделки. Что же касается России, то здесь старт продаж Cadillac XT4 должен был начаться ещё в конце 2019 года. Ожидалось, что продаваться в РФ он будет в исполнении с двухлитровой бензиновой «турбочетвёркой».

Ранее стало известно, что американская компания Cadillac планирует привезти в РФ электрокроссовер LYRIQ, собранный на новой модульной «тележке» для электромобилей.

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