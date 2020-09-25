Берлин, , 11:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes представил обновлённую версию Mercedes-AMG GT. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Автопроизводители снабдили авто более производительным четырёхлитровым твин-турбо мотором V8, максимальной мощностью 523 л. с. Он работает с 7-скоростным «автоматом» с двумя сцеплениями.

Силовой агрегат разгоняет рестайлинговый автомобиль до «сотни» за 3,7 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем у предшествующей модели. Максимальная скорость машины равна 312 км/ч.

Также рестайлинговая версия AMG GT имеет подвеску AMG Ride Control с адаптивными амортизаторами и задний электронный дифференциал с ограниченным скольжением. Кроме того, авто снабжено высокоэффективными композитными тормозами с красными суппортами.

На глобальном авторынке новинка появится в первой половине 2021 года.

Ранее компания Mercedes представила концепт-кар водородного грузовика GenH2 с запасом хода 1000 км.

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