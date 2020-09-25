Москва, , 11:00 — REGNUM «Скрученный» пробег обнаруживается у 55% машин на вторичном рынке России. Об этом говорится в исследовании компании Automama, которая работает в сегменте подержанного транспорта.

По словам специалистов компании, поддельные цифры на счётчике обнаруживаются в результате ТО, а также же при сравнении данных с Автотекой, где можно найти данные о 50 млн автомобилях.

Специалисты советуют проверять автомобиль на махинации со «скруткой» счётчика по VIN-номеру, с помощью диагностики, а также при более внимательном внешнем осмотре (косвенные признаки износа). Данные меры могут помочь обнаружить более 80% случаев «скрутки».

Напомним, по итогам августа нынешнего года на вторичном рынке России было перепродано 1556 автобусов, что на 30% меньше, чем год назад.

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