Москва, , 09:37 — REGNUM Атомная многоцелевая подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» может вернуться в боевой состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в 2023 году. Об этом 25 сентября сообщил источник в кораблестроительной отрасли, его слова приводит ТАСС,

«При благоприятном стечении обстоятельств ожидаемый срок возвращения «Иркутска» в строй — 2023 год», — рассказал источник.

При этом ранее планировалось, что подлодка «Иркутск», которая свыше 20 лет ожидала ремонт и модернизацию, вернется в строй ТОФ в 2017 году, а затем эти сроки были сдвинуты на 2019, а потом — на 2022 год.

Отметим, атомная подлодка «Иркутск» (изначально К-132) была заложена на Севмаше в мае 1985 года и вошла в состав флота в декабре 1988 года. В 1990 году перешла в состав ТОФ, а в 1993 годе переименована в «Иркутск». В 2001 году прибыла для ремонта на Дальневосточный завод «Звезда», где данные работы начались только в 2019 году.