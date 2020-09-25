Сеул, , 09:36 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia представил обновленный лифтбек Stinger 2021 модельного года. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

На авторынке Европы новинка появится в конце 2020 — начале 2021 года.

Модель оснащена 365-сильным турбированным мотором V6 рабочим объёмом 3,3 л. Двигатель агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией. Привод у автомобиля задний или полный. При этом британская версия модели продаётся только с приводом 4×4.

Для стран Европы модель имеет расширенный набор помощников водителю. Туда включены: система «слепых» зон, помощник, предупреждающий о безопасном выходе из авто, система удержания полосы движения и система помощи при вождении на шоссе.

Ранее в пресс-службе KIA сообщили, что к 2027 году под новым суббрендом IONIQ южнокорейская компания намерена выпустить семь новых моделей электрокаров.

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