Лондон, , 08:51 — REGNUM Уже в этом десятилетии будет создан первый электромобиль Rolls-Royce. Об этом заявил гендиректор автопроизводителя Торстен Мюллер-Отвёс в интервью изданию Automotive News Europe.

Ранее Мюллер-Отвёс заявлял, что будущее будет за электромобилями. Более того, концепт-кары машин с электромоторами бренд представлял почти десять лет назад. Теперь же гендиректор Rolls-Royce сообщил о начале разработки полностью электрического авто.

Электрификация машин британской марки идёт вразрез желанию части клиентов пересаживаться на «зелёные» модели. Однако поскольку многие страны по всему миру планируют в скором времени отказаться от бензиновых и дизельных автомобилей, то компания вынуждена расширить свою линейку моделей электрокарами.

Ожидается, что новинка будет построена на той же платформе, что и текущие модели.

Напомним, в конце августа 2020 года компания Rolls-Royce представила свой новый фирменный логотип, набранный новым фирменным шрифтом и имеющим другие цвета.

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