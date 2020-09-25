Нанкин, Китай, , 03:40 — REGNUM Китайское судно отслеживания спутников «Юаньван-5» вышло из порта в провинции Цзянсу на востоке Китая с мониторинговой миссией в Тихом океане, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Это уже третья миссия корабля за этот год. Он проведет более 100 дней в море и планирует вернуться в порт только в начале 2021 года. «Юаньван-5» провел 143 дня в море в 2020 году, проведя четыре мониторинговые миссии, предоставив поддержку первому марсианскому зонду Китая и телекоммуникационному спутнику APSTAR-6D.

После захода в порт 10 августа, команда судна отдохнула от похода и провела оценку бортового оборудования корабля, а также восполнила запасы для предстоящей миссии.