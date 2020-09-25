Токио, , 03:35 — REGNUM Правительство Японии планирует выделить около 13,9 млрд иен (около $130 млн) в 2021 финансовом году на развитие в стране цифровых технологий в местном и государственном управлении. Об этом 25 сентября сообщает газета Sankei.

По её данным, значительная часть средств будет направлена на перевод ряда услуг органов местного самоуправления в дистанционный онлайн-режим. Также планируется создать рабочую группу, которая будет заниматься улучшением работы искусственного интеллекта, который уже используется при анализе налоговых баз данных и государственных архивов.

18 сентября в Японии было объявлено, что до осени 2021 года в стране будет создано министерство по цифровой реформе. По данным газеты Nikkei, новое ведомство должно будет устранить выявленные в ходе пандемии проблемы в деятельности правительства, связанные с недостаточной оперативностью при координации и проведении административных процедур.

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