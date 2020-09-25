Вашингтон, , 00:51 — REGNUM Экипаж 63-й экспедиции на Международную космическую станцию намерен отыскать причину утечки воздуха, поскольку это не удалось сделать в прошлый раз, говорится 24 сентября в блоге Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Сегодня экипаж 63-й экспедиции сосредоточился на научных исследованиях, проверках зрения и проверке утечек», — сообщили в агентстве.

Напомним, утечка воздуха на МКС была зафиксирована 20 августа. По предварительной информации, она произошла в американском сегменте, однако первичные поиски ни к чему не привели. 24 августа в «Роскосмосе» сообщили, что все проверенные модули МКС герметичны.

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