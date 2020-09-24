Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Новый графический тест, проверяющий работу технологии трассировки лучей, от студии Surgical Scalpels не смогла полностью пройти видеокарта Nvidia RTX 2080 Ti. Об этом 24 сентября сообщил портал DSOGaming.

Издание пишет, что при выключенной функции DLSS (позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia) устройство не смогло обеспечить стабильные 60 FPS (кадров в секунду), даже при запуске теста с разрешением 1080p.

Журналисты отметили, что в некоторые моменты имело место «проседание» до 27 FPS, а при запуске на 2.5K (2560 на 1440 пикселей) минимальная производительность составила 17 FPS.

С включённой DLSS значение минимального показателя выросло до 49 FPS при разрешении 1080p, и до 31 FPS на 2.5K. Добиться стабильных 60 FPS экспертам удалось лишь тогда, когда они включили режим DLSS Performance при разрешении 1080p и DLSS Ultra Performance при 1440p.

Boundary Ray Tracing Benchmark является одним из первых ПО, которое поддерживает режим Ultra Performance технологии DLSS 2.0. Ожидается, что включение этого режима позволит геймерам запускать последние игры с разрешением 4K и 8K на видеокарте Nvidia GeForce RTX 3090.

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