Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Компания Nvidia может в скором времени представить ещё три модели видеокарт серии RTX 30. Об этом 24 сентября сообщил журнал PC Gamer.

В сеть выложили фотографию с некой презентации, которая прошла в Китае. На снимке запечатлён момент, когда во время доклада на экране появился список новых устройств Nvidia.

Пользователи увидели, что в нём присутствуют видеокарты RTX 3060 и 3070 Ti (или Super), а также другая версия GeForce RTX 3080, оборудованная 20 гигабайтами видеопамяти.

https://twitter.com/9550pro/status/1308600054790238208

Ранее СМИ сообщили: несмотря на то, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 3090 более чем в два раза дороже GeForce RTX 3080, она также исчезла из магазинов в первый же день старта продаж. Nvidia ранее сообщила, что показатели производительности RTX 3090 примерно на 10%-15% выше, чем у RTX 3080.

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