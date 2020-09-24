Самара, , 22:11 — REGNUM Испытания роботизированной подлодки «Глайдерон» завершились в Самарской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Самарского политехнического института.

По сообщению пресс-службы института, желтая подлодка разработана учеными Политеха совместно с научно-производственной компанией «Сетецентрические платформы» и конструкторским бюро «Талисман». Во время испытаний была поставлена задача обследовать с помощью подлодки подводную часть опор железнодорожного моста через реку Сок.

Отмечается, что для этих целей аппарата немного доработали. Была изменена конструкция винтов, для увеличения его скорости и, чтобы он мог держаться на волнах. Кроме этого, специалисты изменили балансировку и улучшили его маневренность. Также была дополнена база данных подлодки информацией о бетонных конструкциях и железнодорожных мостах.

Сообщается, что с помощью доработанного программного обеспечения аппарат может в подводном и полупогружном состоянии ходить в автоматическом режиме по выбранному маршруту, при этом постоянно держать определенную глубину. «Глайдерон» оборудовали специальным акустическим оборудованием.

Во время исследований, специалисты составили карту рельефа дна и глубин около железнодорожного моста. Помимо этого, они получили акустическое изображение самих железобетонных опор. При этом дефекты обнаружены не были.

По словам специалистов, при доработке подлодки, она станет менее зависима от оператора. Также специалисты хотят изменить конструкцию лодки, для большей ее маневренности.

Поскольку в настоящее время традиционные подводные исследования дамб, мостов, нефте‑ и газопроводов являются достаточно дорогостоящими, многие организации проводят их один раз в 5−10 лет. По словам специалистов, использование подлодки сможет ускорить процесс таких исследований, а также сократить расходы.

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