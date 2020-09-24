Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Для ежегодной гонки Lemons Rally, которая проходит в США, тюнеры создали автомобиль с подогреваемым бассейном на базе купе Lincoln 70-х годов. Видео с необычной моделью размещено на канале 24hoursoflemons в Youtube.

Lemons Rally — это необычная гонка, в которой принимают участие владельцы с переделанными автомобилями. Причём чем необычнее будет авто, тем лучше.

В 2020 году Lemons Rally проходило в Колорадо. Hot Tub Lincoln, салон которого тюнеры превратили в бассейн с подогревом, стал самой необычной моделью гонки.

Тюнеры взяли классическое купе Lincoln 70-х годов и срезали с него крышу. Затем обшили салон стеклопластиком, а место под руль и педали загерметизировали. Салон модернизированного Lincoln вмещает в себя 2650 литров воды. При этом общий вес машины-бассейна составляет 5 тонн.

Ранее стало известно, что тюнинг-ателье Е-Type UK создало рестомод (авто, которое одновременно реставрировали и модифицировали — ред.) на основе третьей серии купе Jaguar E-Type.

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