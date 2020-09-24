Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Американская компания Ford представила более мощную версию субкомпактного кроссовера Puma. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Новый маленький спортивный кроссовер 2021 модельного года получил обозначение, что указывает на то, что авто оснащено теми же движками, что и «заряженная» Fiesta ST.

Модель представляет из себя более производительный хэтчбек Fiesta ST с добавлением большего клиренса. В движение автомобиль приводится трехцилиндровым турбированным мотором EcoBoost рабочим объёмом один литр. Кроме того, движок оснащён опцией отключения неиспользуемых цилиндров. Производительность такого агрегата составляет 197 «лошадей» (320 Нм).

Автопроизводители оснастили модернизированную модель Puma ST шестиступенчатой механической трансмиссией. Она помогает новинке разгоняться до «сотни» за 6,7 секунды.

Ранее компания Ford провела премьеру новой версии пикапа Ranger под названием Tremor. Он получил новый пакет доработок Tremor Off-Road Package, разработанный, чтобы преодолевать более сложное бездорожье.

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