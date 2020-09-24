Берлин, , 13:36 — REGNUM Подразделение BMW Motorrad представило свою первую работу — спортбайк BMW M 1000 RR. Об этом сообщается на официальном сайте BMW Group.

Спортбайк BMW M 1000 RR Пресс-служба BMW

На рынке новинка появится в марте 2021 года.

В движение спортбайк приводит четырехцилиндровый мотор производительностью 156 кВт (212 л. с.). Создан он на базе двигателя S RR. Отмечается, что максимальный крутящий момент мотора равен 113 Н·м при 11 000 об/мин. Весит мотоцикл 192 кг.

Мотоцикл имеет кованый поршень с двумя кольцами, камеру сгорания, где компрессия увеличена до 13,5 атм. Кроме того, байк имеет облегчённую систему выхлопа. Передний и задний глушитель изготовлены из титана.

Напомним, в августе нынешнего года российский дилеры реализовали 2128 новых мотоциклов — на 44% больше, чем год назад за аналогичный месяц. Байков немецкой компании BMW было продано в прошлом месяце 224 экземпляра, что на 14% больше, чем год назад.

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