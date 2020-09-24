Берлин, , 12:40 — REGNUM Первым массовым электрическим спорткаром подразделения BMW М станет модель, которая будет построена на базе электрического седана BMW i4. Об этом сообщает издание CarAdvice со ссылкой на главу подразделения BMW М Маркуса Флаша.

Премьера концепт-кара электроседана BMW i4 прошла весной 2020 года. Это авто имеет заниженную крышу и большие округлые «ноздри» решётки радиатора. Ожидается, что дизайн демонстрационного авто перейдёт к серийной модели.

Окрашен автомобиль в цвет под названием Frozen Light Copper (как у BMW Vision iNext). Кроме того, машина имеет синие акценты в области передней панели, боковинах и задней части.

Внутри авто отделано светлой тканью и обтянуто кожей. Кроме того, автомобиль украшен элементами из золотой бронзы. Также салон i4 укомплектован «приборкой» и информационно-развлекательным центром с изогнутым экраном.

В движение электрокар приводит электродвигатель мощностью 530 «лошадей». Он работает в паре с высоковольтным аккумулятором ёмкостью порядка 80 кВт-ч. Это позволяет модели проехать 600 км без подзарядки. Максимальная скорость седана превышает 200 км/ч.

Напомним, в начале сентября 2020 года компания BMW в китайском городе Шэньян запустила центр по изготовлению самых современных литиевых батарей.

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