Пекин, , 11:52 — REGNUM Китайский автопроизводитель Lynk & Co (принадлежит холдингу Geely) представил концепт-кар электрической модели Zero. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Официальная премьера новинки состоится совсем скоро на автомобильном салоне в Пекине. Модель Zero Concept построена на новой «тележке» SEA. А его название (Zero переводится как ноль) говорит о нулевом выхлопе авто. Однако пока неизвестно, как будет называться серийная версия электрокара.

Производство серийной версии концепта планируется уже в 2021 году. Что же касается демонстрационной версии авто, то оно имеет скрытые ручки, сплошную светодиодную полоску через всю корму и почти трёхметровую колёсную базу.

«Ключевым элементом нашей стратегии проектирования является устойчивое развитие марки», — прокомментировал работу своего отдела главный дизайнер Lynk & Co Стефан Розен.

Ранее компания Geely представила в КНР рестайлинговый кроссовер Geely Atlas, в линейке моторов которого агрегаты мощностью 184 и 163 л. с.

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