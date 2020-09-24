Москва, , 11:33 — REGNUM Шесть признаков плохого технического состояния машины при покупке на вторичном авторынке России назвал эксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин.

По его словам, при покупке подержанного автомобиля можно столкнуться с тем, что машина будет полностью «убита», у нее может быть скручен пробег или же автомобиль будет хорошо замаскирован после аварии. Милешин посоветовал на что обратить внимание, чтобы не приобрести такое авто.

В первую очередь, считает эксперт, нужно обратить внимание на кузов машины. Разная толщина лакокрасочного покрытия, другие оттенки окраски и неровные зазоры между элементами сигнализируют о недорогом кузовном ремонте, который призван замаскировать нежелательные следы перед продажей.

Также следует обратить внимание при покупке на несоответствие деталей комплектации. На продажу могут выставить модель, у которой заменены оригинальные детали на недорогие аналоги.

В третьих стоит особое внимание уделить агрегату покупаемой машины. Насторожить должен сизый или черный выхлоп.

При тестировании машины стоит присмотреться к работе трансмиссии. Кроме того, эксперт также советует тщательнее осматривать интерьер автомобиля, поскольку там могут остаться следы, указывающие на восстановление машины после ДТП или же после затопления.

И последнее, но не менее важное, на что следует обратить внимание — это VIN-номер, который следует «пробить» по всем базам (ГИБДД, ФССП и прочим).

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