Москва, , 09:37 — REGNUM Промышленный образец субкомпактного городского хэтчбека Toyota Yaris нового поколения под индексом XP210 запатентован в России. Патентный документ размещён в открытой базе Роспатента.

Именно такая модель Yaris уже продаётся на рынках Японии, Великобритании, Европы и Австралии.

Однако наличие патента не означает, что в будущем модель будет продаваться в России. Вполне возможно, что таким образом автопроизводитель просто защитил свои интеллектуальные права на внешний вид своего автомобиля в РФ.

Yaris XP210 собрана на «тележке» TNGA-B. Длина машины равна 3940 мм, а колёсная база составляет 2550 мм.

В Японии модель продаётся с бензиновыми мотором производительностью 69 и 120 л. с. Их рабочий объём равен 1,0‑ и 1,5-литров соответственно. Кроме того, в линейке моторов авто есть гибридный агрегат.

Ранее на японском заводе Motomachi в городе Тоёта была собрана первая модель GR Yaris.

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