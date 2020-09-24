Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Новый смартфон iPhone 12 может быть представлен широкой публике уже менее чем через три недели. По данным источника Apple Insider, американская корпорация Apple может провести специальную презентацию новых моделей iPhone 13 октября.

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Предзаказы, по словам собеседника, начнутся 16 октября. При этом издание отмечает, что никаких доказательств того, что презентация состоится именно в эту дату, пока нет.

Ожидается, что в этом году технологический гигант выпустит четыре новых смартфона серии iPhone 12. IPhone 12 Pro, скорее всего, будет иметь два размера экрана: 6,1 дюйма или 6,7 дюйма. Все четыре модели iPhone (iPhone 12 Max и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max), как ожидается, будут оснащены OLED-дисплеями и поддержкой 5G.

Ориентировочно iPhone 12 может стоить от $699 до $749, в то время как стоимость iPhone 12 Max будет колебаться в пределах от $799 до $849. Ожидается, что модели Pro и Pro Max будут стоить от $1100 до $1200.