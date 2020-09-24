Москва, , 08:52 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 1697 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали 1697 машин Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), проданных в период с июня 2018 года по февраль 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств являются тормозные шланги, которые могут соприкасаться с задней частью переднего подкрылка», — говорится в сообщении.

Данная неисправность может привести к протиранию тормозных шлангов и затем к вытеканию тормозной жидкости. В случае, если водитель не обратит внимание на предупреждающий о снижении уровня тормозной жидкости, это может привести к повышенной опасности возникновения аварии.

«На всех транспортных средствах будут проверены установочные положения переднего подкрылка и прилегающих деталей и, при необходимости, доработаны или заменены», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее компания «Мерседес-Бенц РУС» объявила об отзыве в России 352 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter из-за ошибок в руководстве по эксплуатации.

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