Тегеран, , 08:59 — REGNUM 23 сентября на церемонии в Бандар-Аббасе 188 новых беспилотных летательных аппаратов поступили на вооружение военно-морского флота иранского Корпуса Стражей Исламской революции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири заявил на церемонии, что новые беспилотники способны делать аэрофотосъемку мобильных и стационарных морских целей во время боевых действий.

«Все операции сил в настоящее время проводятся с использованием самодельных беспилотных летательных аппаратов, поскольку беспилотники открывают новые возможности для ВМФ», — отметил он.

Также в ходе церемонии были впервые представлены три новых беспилотных летательных аппарата вертикального взлета и посадки (СВВП) Шахаб-2 и Ходход-4. По словам контр-адмирала, три новых беспилотника могут взлетать с морских судов.

Мохаджер-6 стал еще одним беспилотником, принятым на вооружение КСИР, являясь беспилотным летательным аппаратом, способным нести четыре ракеты и имеющим дальность полета 200 километров.

Среди других новинок — два вертолета-амфибии и четыре боевых вертолета, вооруженных ракетами.