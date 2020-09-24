Гуанчжоу, Китай, , 03:17 — REGNUM Китайская ярмарка инноваций и предпринимательства — 2020 стартовала в столице провинции Гуандун на юге Китая городе Гуанчжоу, сообщает 23 сентября агентство Синьхуа.

Выставка привлекла более 3000 инноваций и стартапов из Китая и из-за рубежа. Трехдневное мероприятие будет сфокусировано на искусственном интеллекте, «умном» производстве, сохранении энергии, новых материалах, аэрокосмических и прочих продвинутых технологий.

Китайская академия наук представила 123 проекта, из которых 106 демонстрируются офлайн. Национальный комический научный центр при академии представил пространственный модулятор света высокой мощности, который может использоваться в различных областях, включая прожекторы, литографические машины, лазерные принтеры и 3D-принтеры, заявил руководитель проекта Ван Сяоцин.

Выставка также представит 70 достижений и изделий от 20 компаний, связанных с противоэпидемиологическими технологиями. В настоящее время организаторы провели уже 21 онлайн и офлайн-мероприятий. По данным на 10 сентября, 160 проектов достигло стадии намерений о сотрудничестве. Общая сумма 105 реализованных проектов достигла 654 млн юаней (около $96 млн).