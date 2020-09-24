Тайбэй, , 02:38 — REGNUM Тайваньский производитель Adata представил свой первый фирменный настольный мини-ПК. Об этом 23 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Устройство получило название XPG Gaia, в его основу легла платформа Intel NUC 9 Extreme Kit, также известная как Ghost Canyon NUC. Издание отмечает, что Adata фактически взяла этот набор, поставила в него оперативную память (DDR4, 3200 Мгц, объёмом 32 гигабайта,) и твердотельный накопитель (SSD XPG SX8200 Pro) собственного производства и «повесила» на корпус логотип XPG.

По размерам XPG Gaia сравним с коробкой для ланча. Стоит отметить, что пользоватетели, которые пожелают добавить ПК мощности, смогут установить в него дискретную видеокарту длиной до 202 мм, например, специальную Asus Dual GeForce RTX 2070 Mini OC Edition.

https://twitter.com/XPG_Global/status/1308783178233061376

Напомним, Intel представила платформу Ghost Canyon NUC в январе 2020 года. Она оборудована процессором Core i9 9980HK и встроенной графической картой Intel UHD 630.

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