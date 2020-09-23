Вашингтон, , 23:17 — REGNUM График модернизации ядерных боеголовок для баллистических ракет W87 может быть сорван, сообщается 23 сентября в отчёте Главного контрольного управления США.

«Неясно, сможет ли управление [ядерной безопасности] произвести достаточное количество сердечников, чтобы уложиться в планируемый график производства боеголовок W87−1», — говорится в сообщении.

Сомнения у контрольного управления возникают после ознакомления с последними обзорами на тему модернизации W87, а также с независимыми исследованиями.

Если одно из предприятий не будет готово производить сердечники в начале 2030-х годов, отмечает управление, то вооружений не удастся произвести столько, сколько планировалось первоначально. Стоимость этой программы модернизации оценивается в $14,8 млрд.

Напомним, в ходе модернизации Национальное управление ядерной безопасности США намерено заменить W87 на W87−1. На баллистических ракетах модернизированные боеголовки должны начать устанавливаться с 2030 г.

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