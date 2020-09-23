Анкара, , 22:17 — REGNUM Турецкие компании Aselsan и Tübitak начали разработку малогабаритных авиабомб для ударов по бетонным укреплениям с беспилотников, сообщает 23 сентября агентство «Укринформ» со ссылкой на руководителя Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

F-16 Airwolfhound

Противобункерные миниавиабомбы должны весить не более 145 кг и использоваться как с беспилотников, так и с истребителей-бомбардировщиков F-16.

«Каждый F-16 сможет нести четыре такие бомбы, которые разрабатываются с боеголовками двух конфигураций — бронебойные и осколочные. Их мы также планируем размещать на БПЛА», — сказал Демир.

Миниавиабомба будет оснащаться системой наведения INS / GPS. Боеприпас должен поражать цель на расстоянии до 100 км, а на расстоянии до 65 км бомба должна пробивать бетонную преграду толщиной до одного метра.

О сроках завершения разработки новой авиабомбы пока не сообщается.

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