Москва, , 18:49 — REGNUM Решение западных партнеров прекратить поставки композитных материалов для производства российского гражданского самолета МС-21 — это хамство и нарушение всех общепризнанных принципов и правил, заявил 23 сентября президент России Владимир Путин на встрече с представителями атомной отрасли.

Президент России подчеркнул, что новый среднемагистральный самолет МС-21 не имеет никакого отношения к военно-промышленному комплексу.

«Ну, ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла. Ну, что это такое? Ну, это просто хамство на мировом рынке с нарушением всех общепризнанных принципов и правил», — сказал Владимир Путин.

«Знают, что мы всё равно сделаем. Ну, просто чтоб наши самолетостроители вышли попозже с этим продуктом. А они уже к этому времени предполагают занять эти ниши и рынки», — добавил глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, старт серийного выпуска нового российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 был перенесен на более поздние сроки из-за санкций США против компании «Аэрокомпозит», повлекших прекращение поставок композиционных материалов. Российским поставщиком аналогичных компонентов стал завод «Росатома» в ОЭЗ «Алабуга».

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