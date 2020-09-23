Москва, , 18:28 — REGNUM Способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать воздействие сверхвысоких температур в полёте основана на «эффекте эскимо», заявил 23 сентября президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

По словам Владимира Путина, вокруг летящего боевого блока температура доходит до 2000 градусов по шкале Цельсия, но материал «Авангарда» выдерживает такое воздействие сколько нужно.

«Я только что поздравлял оружейников и создателя нового аппарата нашего — планирующего блока «Авангард». Я уже много раз об этом говорил: эффект эскимо — летит и плавится. Температура под 2000 градусов, чуть меньше, чем на Солнце, но держит нужное время материал», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, о гиперзвуковых блоках стратегического назначения «Авангард» президент РФ Владимир Путин впервые сообщил 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию.

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