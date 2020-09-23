Северодвинск, Архангельская область, , 17:26 — REGNUM В Белом море начались испытания многоцелевой атомной подлодки «Казань» проекта «Ясень-М». Об этом сообщает сайт Минобороны.

Экипаж АПЛ «Казань» отрабатывает элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении.

В обеспечении подводных испытаний АПЛ «Казань» задействованы корабли и вспомогательные суда Беломорской Военно-морской базы. В их числе самая большая подводная лодка, построенная на Севмаше (Архангельская область), — тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской». После выполнения задач в море корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования — Северодвинск.

Согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе подводные лодки проекта «Ясень-М» станут основными многоцелевыми атомными подлодками России.

Как сообщало ИА REGNUM, АПЛ «Казань» планировали сдать ВМФ России в сентября-октябре 2020 года. Всего к сдаче готовят четыре субмарины.