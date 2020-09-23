Киев, , 17:07 — REGNUM Американский противотанковый ракетный комплекс Javelin не сработал в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в ходе учений «Объединенные усилия — 2020» в Николаевской области, сообщает 23 сентября «Укринформ"со ссылкой на командующего войсками оперативного командования «Север» Валерия Залужного.

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться», — цитирует егослова «Укринформ».

Ранее о визите Зеленского на учения в Николаевской области сообщал офис украинского президента.

«Это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после получения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями», — указывалось в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Напомним, в Киеве крайне восторженно воспринимают поставки американских ПТРК Javelin. Тем не менее, уже несколько раз было обнаружено, что Украина получает «просроченные» комплексы этого типа, прошедшие «восстановление» в США.

Кроме того, Вашингтон требует хранить эти вооружения в западной части страны, опасаясь утраты «Джавелинов» в зоне боевых действий в Донбассе.

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