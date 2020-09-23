Лондон, , 15:48 — REGNUM Британский автопроизводитель Mini представил специальную версию ситикара (городской четырёхместный автомобиль «A-класса», имеет длину не более четырёх метров) Cooper S под названием Paddy Hopkirk Edition. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба компании.

В 1964 году классический Mini Cooper S одержал первую из трех побед на ралли в Монте-Карло. За рулем машины тогда был 30-летний гонщик из Северной Ирландии Патрик «Пэдди» Хопкирк. В его честь компания Mini создала новую спецверсию с эксклюзивным дизайном и оснащением.

Напомним о достижении Хопкирка является стартовый номер 37, который был на кузове победившего автомобиля. Теперь этот номер в виде стилизованного изображения появился на водительской и пассажирской дверях модели Paddy Hopkirk Edition.

Спецверсия Paddy Hopkirk Edition также появилась у модели John Cooper Works. Заказать новинку клиентам марки можно будет начиная с октября 2020 года.

Ранее стало известно, что Mini может прекратить выпуск «двухдверок» Convertible.

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