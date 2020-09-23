Париж, , 15:29 — REGNUM Купеобразный кроссовер Renault Arkana представлен в Европе. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Renault Arkana En.media.groupe.renault.com

Стоит отметить, что внешне купе-кроссовер не будет сильно отличаться от российской версии модели. Единственным дополнением станет новое исполнение R. S. Line, которое имеет яркий оранжевый оттенок, новую решётку радиатора и иные бамперы.

«Интерьер New Renault Arkana ориентирован на семью, как с точки зрения вместительности, так и объёма груза», — говорится в сообщении компании.

Также новый Renault Arkana оснащён одним из самых больших дисплеев в своей категории. Медиасистема получила тачскрин. Также изменился центральный тоннель и было модернизировано торпедо с воздухозаборниками.

В линейке моторов для европейского рынка будет присутствовать не только двигатели с бензиновыми моторами, но и гибридный агрегат.

Ранее стало известно, что на Запорожском автозаводе на Украине будут собирать купеобразный кроссовер Renault Arkana.

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