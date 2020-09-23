Сеул, , 15:16 — REGNUM Корейский автопроизводитель Hyundai создал спортивную модификацию седана Sonata. Об этом говорится в пресс-релизе автопроизводителя.

Новинка получила название Hyundai Sonata N Line.

Внешний вид нового авто выделяется новой шестиугольной радиаторной решёткой с каскадным ячеистым рисунком, тремя воздухозаборниками в переднем бампере и хромированными эмблемами N Line на решётке и боковых крыльях модели. Кроме того, версия N Line оснащена 19-дюймовыми колёсными дисками из лёгкого сплава.

Сзади у автомобиля установлены два сдвоенных патрубка выхлопной системы и диффузор. Внутри машина отделана темным хромом, а спортивные кресла имеют красную прострочку.

Ранее представители Hyundai обсудили с курирующим экономику Санкт-Петербурга вице-губернатором Евгением Елиным перспективы продолжения стратегического сотрудничества. В южнокорейской компании отметили, что сейчас в городе полным ходом идёт стройка завода двигателей. В свою очередь Елин подтвердил готовность города компенсировать затраты компании на подключение завода к инфраструктуре.

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