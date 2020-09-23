Лондон, , 14:08 — REGNUM Британская компания Land Rover представила новый внедорожник Range Rover Velar. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый Range Rover Velar Пресс-служба Land Rover

В линейке британской марки новый среднеразмерный внедорожник находится между Range Rover Evoque и Range Rover Sport.

Новинка получила новый двухлитровый четырехцилиндровый подключаемый гибрид P400e, общая мощность которого составляет 404 л. с. и 640 Нм крутящего момента. Состоит агрегат из бензинового двигателя мощностью 300 л. с. и электромотора мощностью 105 кВт. С 0 до 100 км/ч модель разгоняется за 5,1 с.

Также Range Rover Velar получил новое семейство трёхлитровых рядных шестицилиндровых двигателей Ingenium, которые можно сочетать с 48-вольтовой технологией мягкого гибридного электромобиля (MHEV) для снижения расхода топлива. Новые двигатели обладают мощностью 300, 340 и 400 лошадиных сил.

Ранее компания Land Rover представила гибридную модификацию внедорожника Defender.

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