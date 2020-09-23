Вашингтон, , 13:15 — REGNUM Корейская компания Kia представила в США новое поколение кроссовера Sorento, а также новую внедорожную версию X-Line. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Дорожный просвет Sorento X-Line составляет почти 211 мм. Полноприводная модель внедорожной версии оборудована блокировкой центрального дифференциала и дополнительным режимом движения «Снег».

Sorento нового поколения получил 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 285 л. с., который заменил шестицилиндровый двигатель. В качестве трансмиссии идет восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Также в силовой линейке есть атмосферный мотор мощностью 194 л. с., который сочетается с восьмискоростной автоматической коробкой передач.

Кроме того, Sorento нового поколения также представлен в двух гибридных модификациях.

Ранее стало известно, что начальная версия обновленной модели Kia Rio будет стоить 814 900 рублей.

Читайте также: KIA планирует выпустить семь новых электрокаров к 2027 году