Москва, , 11:16 — REGNUM В России создан отечественный образец российской базовой станции мобильной сети связи пятого поколения 5G, которая состоит из радиопередающего модуля, модуля цифровой обработки, а также ядра мобильной сети. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех» 23 сентября.

Читайте также: В России изучают возможности внедрения сети связи 6G

Отмечается, что представленный на ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) опытный образец является совместим с оборудованием любого производителя из любой страны, если оно также работает в соответствии с международными стандартами.

Макет базовой станции разработан отечественными специалистами при участии НПК «Криптонит». Предполагается, что в разработку и наладку производства линейки оборудования для строительства сетей связи 5G будет вложено почти 40 млрд рублей.

«Разработка опытного образца российской базовой станции говорит о том, что у России есть шанс выйти на мировой рынок оборудования связи для 5G и занять на нём свое место», — заявил директор по особым поручения Ростеха и сопредседатель Архитектурного совета по развитию 5G в России Василий Бровко, слова которого приводит ТАСС.

При этом он добавил, что разработка коммерческого оборудования и строительство полноценной 5G-сети в России потребует «годы работ, десятков миллиардов рублей и плотной кооперации всех производителей».

Также по теме: В Екатеринбурге протестировали мобильную сеть 5G

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Харитоновском парке в Екатеринбурге прошли тесты мобильной сети связи пятого поколения 5G. Оператор «Мотив» протестировал соответствующее оборудование, а также отработал сценарии взаимодействия 5G с сетями прежних поколений. Была изучена специфика распространения сигнала 5G в городской застройке.