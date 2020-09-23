Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Новые аккумуляторы, которые позволят существенно увеличить запас хода электромобилей, планирует выпустить американская автокомпания Tesla. Об этом заявил глава Tesla Илон Маск во время онлайн-трансляции на сайте компании.

Маск также выразил обеспокоенность в связи с тем, что компания до сих пор не создала машину доступную для большинства автолюбителей. При этом он пообещал сделать это в будущем.

«Чтобы добиться этого, нам нужно снизить стоимость батарей», — сказал Маск.

Сейчас специалисты Tesla разрабатывают батарею под индексом 4680. Этот аккумулятор будет иметь цилиндрическую форму. На слайдах, показанных во время онлайн-трансляции, сообщается, что ёмкость новых батарей будет в пять раз больше, чем у аккумуляторов, которые установлены на данный момент в электрокарах компании.

По словам главного технического специалиста Tesla Дрю Бэглино, энергии в батареях будет в пять раз больше, а мощность станет в шесть раз выше.

Ранее Маск в ходе выступления на встрече с акционерами заявил, что через три года на рынке появятся беспилотные автомобили Tesla стоимостью $25 тысяч.

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