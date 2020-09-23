Душанбе, , 09:05 — REGNUM Вертолётчики 201-й российской военной базы в Таджикистане провели первые учебно-тренировочные полёты на новых транспортно-боевых вертолетах Ми-8 МТВ5−1. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

В ходе полётов российские экипажи авиационной группы базы выполнили элементы простого и сложного пилотирования: взлёт и посадку, полёт по заданному маршруту с разведкой объектов условного противника, заход на заданную для десантирования точку, зависание в воздухе. Также наземными службами были отработаны задачи по обеспечению полётов, в том числе по поддержанию устойчивой радиосвязи и радиолокационному контролю полётов.

«На борту вертолётов Ми-8МТВ5−1 установлены комплексы бортовой обороны, которые имеют улучшенную систему навигации, кабины пилотов оснащены светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полёты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлёты и посадки на необозначенные площадки», — приводятся в сообщении слова командира авиагруппы базы майора Виктора Хасанова.

Как сообщало ИА REGNUM, во время патрулирования провинции Хасека в Сирийской Арабской Республике к колонне российской военной полиции попытались приблизиться два американских ударных вертолета Apache, тем самым нарушив достигнутые договоренности. В ответ на эти недружественные действия сопровождавшие российский патруль вертолеты Ми-35 и Ми-8 взяли курс на перехват нарушителей. Американцы, завидев российские вертолеты, спешно ретировались, отлетев на значительное расстояние.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сирии российские вертолеты отпугнули американские Apache